Ο Μοχάμεντ Σαλάχ πήρε το βραβείο του MVP για τα πρώτα ματς των προημιτελικών του Champions League. Αλλωστε, ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός ήταν καθοριστικός στη νίκη της Λίβερπουλ κόντρα στη Σίτι με σκορ 3-0. Ο Σαλάχ άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό, ενώ στο 31’ έκανε την ασίστ στον Μανέ για το τρίτλο γκολ!

Mohamed Salah makes it 1-0 to Liverpool, he has now scored 38 goals in all competitions for Liverpool this season. pic.twitter.com/9u9bCSsZYf

— Mootaz Chehade (@MHChehade) April 4, 2018