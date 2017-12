Η ιταλική ομάδα τιτίβισε στο twitter το εξής: Que será, será Whatever will be, will be We’re going to Wembley! Que será, será! Και έβαλε τη φωτογραφία του θρυλικού λονδρέζικου γηπέδου!

Que será, será

Whatever will be, will be

We’re going to Wembley!

Que será, será pic.twitter.com/6CzPU6vzYe — JuventusFC (@juventusfcen) 11 Δεκεμβρίου 2017