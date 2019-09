Λυών: Προσπάθησε να τρομάξει την Παρί με το... thunderclap (vid)

Οι Παριζιάνοι, κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με ακόμα ένα γκολ του Νεϊμάρ στο φινάλε, ωστόσο, η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στο γήπεδο ήταν φαντασμαγορική...

Όσο περίμεναν οι δύο ομάδες στον διάδρομο των αποδυτηρίων για να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο, ο κόσμος έκανε το γνωστό thunderclap, με τα φώτα να κάνουν το δικό τους παιχνίδι και το πανοραμικό πλάνο είναι... όλα τα λεφτά.

Δείτε το βίντεο:

Sound on

This is incredible...

The view from above Parc Olympique Lyonnais as the home fans do the 'thunderclap' before kick-off vs PSG pic.twitter.com/fviqj8Z9E4

— Football on BT Sport (@btsportfootball) September 22, 2019