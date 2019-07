Λεονάρντο για Νεϊμάρ: «Περιμένουμε προτάσεις»

Η πόρτα αποχώρησης του Νεϊμάρ από την Παρί έχει ανοίξει για τα καλά. Μετά την απουσία του Βραζιλιάνου από τις προπονήσεις των Γάλλων και την αντίδραση της ομάδας του, ήρθαν οι δηλώσεις του Λεονάρντο να δείξουν πως πλέον είναι θέμα χρόνου η πώληση του παίκτη.

Συγκεκριμένα ο τεχνικός διευθυντής της Παρί, μιλώντας στην «Le Parisien» ανέφερε τα εξής: «Η θέση είναι ξεκάθαρη, αλλά ένα πράγμα είναι δεδομένο. Έχει τρία χρόνια ακόμα συμβόλαιο μαζί μας. Δεν έχουμε λάβει κάποια πρόταση, επομένως δεν μπορούμε να συζητήσουμε τίποτα. Ο Νεϊμάρ μπορεί να φύγει αν υπάρχει προσφορά που μας ταιριάζει, αλλά δεν ξέρουμε αν κάποιος θέλει να τον αγοράσει και σε ποια τιμή».

Leonardo confirms that PSG are open to offers for Neymar pic.twitter.com/iwTuBLthU2

— Goal (@goal) July 8, 2019