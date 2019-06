Νεϊμάρ: Κατηγορείται για βιασμό! (pic)

Μπλεξίματα για τον Νεϊμάρ!

Ο σούπερ σταρ της Παρί κατηγορείται για βιασμό στη Βραζιλία.

Μια κοπέλα από το Σάο Πάολο υποστηρίζει ότι στις 15 Μαΐου ήταν στο Παρίσι γιατί αφού είχε επικοινωνία, μέσω instagram με τον Νεϊμάρ. Ο άσος των πρωταθλητών Γαλλίας, πήγε να τη συναντήσει υπό την επήρεια αλκοόλ στο ξενοδοχείο της.

Όντας μεθυσμένος, βάσει των κατηγοριών της κοπέλας, έγινε επιθετικός και βίασε. Η καταγγελία έγινε στη Βραζιλία και μένει να δούμε αν έχουν βάσει τα όσα υποστηρίζει η νεαρή.

Εκείνο το βράδυ, πάντως, ο Νεϊμάρ ήταν στο πάρτι γενεθλίων του Μαρκίνιος. Βέβαια, το που μπορεί να πήγε μετά εκείνος το ξέρει. Ίσως κι η εν λόγω κοπέλα.

15th May 2019 - Neymar was at Marquinhos’ birthday party. pic.twitter.com/fwFd9ikUjy

— Get French Football News (@GFFN) June 1, 2019