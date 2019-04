Χτύπησε προκλητικό οπαδό ο Νεϊμάρ! (vid)

Καθώς οι ποδοσφαιριστές της Παρί Σεν Ζερμέν κατευθύνονταν στο σημείο απ' όπου θα έπαιρναν τα μετάλλια του φιναλίστ, με τη Ρεν να έχει θριαμβεύσει στον τελικό του Coupe de France, ένας εκ των οπαδών που βρίσκονταν κατά μήκος των σκαλιών, φαίνεται πως έκανε καζούρα στον Βραζιλιάνο επιθετικό.

Εκείνος του άρπαξε το κινητό, προφανώς έχοντας «στραβώσει» από αυτό που άκουσε, ενώ, αποχωρώντας φαίνεται ότι προσπάθησε να τον γρονθοκοπήσει!

Δείτε το βίντεο:

Neymar punches a fan after PSG lose to Rennes. What a disgrace. pic.twitter.com/lHNF94GNrt

— Phil (@oleexcellence) April 28, 2019