Ο Στέφαν Ιλσάνκερ άφησε τη Λειψία για την Άιντραχτ και υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα της Φρανκφούρτης μέχρι το καλοκαίρι του 2022. Ο 30χρονος αμυντικός μέσος είχε 131 συμμετοχές με τους Ταύρους κι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πορεία της ομάδας εντός κι εκτός συνόρων!

Eintracht Frankfurt is delighted to announce the signing of Stefan Ilsanker from @RBLeipzig_EN. Welcome to Frankfurt, Stefan!#SGE #Ilsanker2020 pic.twitter.com/EDtY4DvW37

— Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) January 31, 2020