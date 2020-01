Χωρίς τον Γκάρεθ Μπέιλ θα παραταχθεί η Ρεάλ Μαδρίτης και στο ντέρμπι με την Ατλέτικο στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» (Σάββατο 01/02, 17:00, Cosmote Sport 2). Παρ' ότι ο Ουαλός εξτρέμ επέστρεψε στις προπονήσεις από την προηγούμενη Τρίτη (28/01), ο Ζινεντίν Ζιντάν έκρινε ότι είναι ανέτοιμος (;) και τον άφησε εκτός της 19μελούς αποστολής της Βασίλισσας.

Εκτός από τους απολύτως υγιείς έμειναν ακόμα οι Νάτσο (σκόρερ στη νίκη επί της Βαγιαδολίδ), Ροδρίγο (βασικός στα τελευταία δύο ματς πρωταθλήματος) και Μπραΐμ Ντίαθ, με τον Εντέν Αζάρ να έχει μόλις δύο προπονήσεις στα πόδια του, μετά τον τραυματισμό του.

Our 19-man squad for tomorrow's #RMDerbi match against atletienglish!#RealMadridAtleti | #RMLiga pic.twitter.com/k5xr9JRtdF

— Real Madrid C.F. (realmadriden) January 31, 2020