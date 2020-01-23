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Ο Σιμάνσκι και η «όμορφη» Α.Ε.Κ. του Καρέρα!

Ο Σιμάνσκι και η «όμορφη» Α.Ε.Κ. του Καρέρα!

Ο Σιμάνσκι και η «όμορφη» Α.Ε.Κ. του Καρέρα!

Ο Γιώργος Τσακίρης υπογραμμίζει την πρόοδο της Ένωσης επί των ημερών του Ιταλού τεχνικού, εστιάζει στο new entry (και όχι μόνο) και γράφει για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ενώ έχει υστερόγραφα...

Μια όμορφη ημέρα η χθεσινή για την ΑΕΚ η οποία θα ήταν τέλεια, αν οι μεγάλες νίκες σε ποδόσφαιρο στον Βόλο και στο Ρέντη για το χάντμπολ, είχαν ακόμη ένα διπλό, το τρίτο στη σειρά, στο μπάσκετ γι το Champions league. Ωστόσο εκεί θα έπρεπε να γίνει θαύμα αφού η ΑΕΚ έπαιξε και έχασε τον Λάνγκφορντ τη στιγμή που είχε εκτός αποστολής τους Γκίκα και Λίνο (όλοι με το μικρό του τον αναφέρουν και τους ακολουθώ)... 
 
Όμως δεν άλλαξε το θετικό αποτέλεσμα μιας ημέρας όσο και αν μας χάλασε κι ας την περιμέναμε την ήττα στο μπάσκετ. Η Ένωση είχε πολλά καλά μαντάτα στο ποδόσφαιρο στην αναμέτρηση με τον Βόλο παρά τις πολλές απουσίες και φυσικά σε αυτή τη νίκη θα εστιάσουμε αφού ξεκαθαρίσουμε ότι η νίκη στο χάντμπολ δίνει μισή πρόκριση στην ΑΕΚ για το Κύπελλο και αν κερδίσει και στο ΟΑΚΑ θα της δίνει και τρόπαιο (έχει κερδίσει και αποκλείσει ήδη και τον ΠΑΟΚ). 
 
Μετά τη δύσκολη επικράτηση της ομάδας με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα είχα αγχωθεί αν θα μπορέσει να κάνει και δεύτερο διπλό στο γήπεδο του Ολυμπιακού η ομάδα. Κάτι που έγινε τελικά και με εμφατικό τρόπο με εχθρική διαιτησία... Μπράβο τους και τώρα να τελειώσουν τη δουλειά και να κλειδώσουν την πρώτη κούπα από τις τρεις που διεκδικούν...
 
Πάμε στο αγαπημένο μας ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ του Μάσιμο Καρέρα γίνεται ολοένα και πιο όμορφη. Αυτή μάλιστα που είδαμε στον Βόλο ήταν, μετά εκείνο το ματς στη Τουρκία με αντίπαλο την Τραμπζονσπόρ, η καλύτερη ΑΕΚ της φετινής σεζόν... Κι αυτό είναι δεδομένα αποτέλεσμα της δουλειάς που κάνει ο Καρέρα στα Σπάτα και οι συνεργάτες του (και ο γυμναστής του, θα τα... πούμε παρακάτω). 
 
Ο Ιταλός τεχνικός μας... συστήνει μια ομάδα η οποία σε κάθε αγώνα παρουσιάζεται όλο και περισσότερο βελτιωμένη στα στοιχεία που δουλεύει και θέλει να τελειοποιήσει. Αποδίδει καλύτερο ποδόσφαιρο παιχνίδι με το παιχνίδι. Αυξάνει όλο και περισσότερο την έντασή της και τη διάρκεια αυτής σε κάθε αναμέτρηση. Απογειώνει με απίθανα τρεξίματα και σωστή απόσταση των γραμμών το πρεσινγκ της στο πρώτο τρίτο του αντιπάλου της. Παράγει ολοένα και περισσότερες φάσεις τη στιγμή που έπειτα από κάθε 90λεπτο γίνεται όλο και πιο αποτελεσματική!
 
Την ίδια ώρα δεν επιτρέπει να απειληθεί ουσιαστικά από τον αντίπαλο... Εκτός αν χαλαρώσει, σβήσει και χάσει τη συγκέντρωσή της. Όπως ακριβώς έγινε στο φινάλε του ματς στον Βόλο με αποτέλεσμα να δεχθεί ένα γκολ χωρίς να λειτουργήσει καν, όχι απλά να αντιδράσει, συνολικά η αμυντική της λειτουργία. Κάτι που δεν άρεσε καθόλου στον Καρέρα όπως εξήγησε ο ίδιος στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το τέλος του αγώνα. Το γεγονός ότι εστίασε σε αυτό το κομμάτι με κάνουν να αισθάνομαι ακόμη περισσότερη σιγουριά για τον Ιταλό προπονητή.
 
Ολα τα παραπάνω πολύ καλά πράγματα και μαντάτα που προκύπτουν στον αγωνιστικό χώρο από το τελευταίο ματς της ΑΕΚ στον Βόλο, έγιναν μη το ξεχνάμε, με την Ένωση να παίζει χωρίς τους: Μάνταλο, Ολιβέιρα, Λιβάια, Τσιγκρίνσκι, Χουλτ, Κρίστισιτς και Βέρντε! Αν μη τι άλλο αυτά τα δεδομένα μετατρέπουν σε ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία του Καρέρα τα όσα είδαμε στο χορτάρι από την ΑΕΚ...
 
Για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, το πολύ καλό σε αγωνιστικό επίπεδο και όχι στο σκορ απλά, έπαιξε σίγουρα πολύ μεγάλο ρόλο το γρήγορο γκολ του Οικονόμου στην πρώτη ουσιαστικά στατική φάση που εκμεταλλεύεται η ΑΕΚ έπειτα από αρκετές αντίστοιχες χωρίς το παραμικρό αποτέλεσμα. Μόνο στο προηγούμενο ματς η Ένωση είχε 11 κόρνερ που πέρασαν χωρίς υποψία φάσης θυμίζω. Από το γρήγορο γκολ και μετά όλα έγιναν εύκολα και απλά. 
 
Δεν θα ήταν υπερβολή όμως αν βλέπαμε να πανηγυρίζουν οι "κιτρινομαυροι" 6 και 7 φορές στο γήπεδο του Βόλου. Ήταν κάκιστη η λειτουργία του αντιπάλου και η ΑΕΚ έφτανε όπως ήθελε, ότι ώρα ήθελε και με όποιον τρόπο στην περιοχή του Βόλου και απειλούσε με ευκαιρία μισό γκολ: πότε με τον Ντέλετιτς (δις), πότε με τον Κλωναρίδη και τον Αλμπάνη (δις), πότε με τον Σιμόες και τον Σιμάνσκι... Δεν αναφέρω άλλες που ήταν απλά πολύ καλές στιγμές!
 
Ας σταθούμε όμως στο ντεμπούτο του Πολωνού χαφ ο οποίος με το... καλημέρα υποχρέωσε όλους όσοι τον είδαν στον Βόλο να αναγνωρίσουν ότι πρόκειται για μια εξαιρετική περίπτωση ποδοσφαιριστή και ένας μέσος που έψαχνε η ΑΕΚ. Η αποθέωση που γνώρισε από όσους βρέθηκαν στο γήπεδο (και όχι μόνο) επιβεβαιώνουν ότι ο κόσμος ήταν, είναι και θα είναι ο αλάνθαστος κριτής. Διότι βλέπει και αναγνωρίζει το ταλέντο, την ποιότητα, την επιθυμία, τη διάθεση, την προσπάθεια. 
 
Τώρα όμως έχουμε ντέρμπι, με τον Ολυμπιακό, οπότε όλα τα υπόλοιπα σβήνουν, δεν υπάρχουν καν. Το μόνο που υπάρχει για αυτό το ματς που έρχεται για την ΑΕΚ είναι η νίκη. Τίποτα άλλο... Τώρα που ο κόσμος αισθάνθηκε ξανά έστω λίγο την αγαπημένη του ομάδα, τώρα που η ομάδα ζέστανε και πάλι λίγο το κοινό της, τώρα που είναι πολύς ο καιρός δίχως νίκη σε ντέρμπι, η ΑΕΚ επιβάλλεται να κάνει τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο και να κερδίσει τον Ολυμπιακό...
 
Την Κυριακή, λοιπόν, από νωρίς στην Νέα Φιλαδέλφεια και μετά ΟΑΚΑ... Υπάρχει καλύτερο πράγμα; Δεν υπάρχει! Και μη με ρωτήσετε καν για big 4 και συναντήσεις, σας παρακαλώ, δεν υπάρχει κανένας λόγος!
 
Υγ: Οι "νίκες" του Ίλια Ίβιτς αρχίζουν και γράφουν ήδη για την ΑΕΚ. Η πρώτη είναι ο προπονητής που έφερε στην ομάδα και μοιάζει να κερδίζει το στοίχημα με την πολύ καλή δουλειά που κάνει, έχουμε βέβαια μπροστά μας χρόνο για να τον κρίνουμε. Η δεύτερη μπορεί να γίνει ο Σιμάνσκι αφού φαίνεται να είναι αυτό που έψαχνε η ΑΕΚ στο χώρο της μεσαίας γραμμής... Καλά το πάει δεδομένα! Πού να του βγει και η επιλογή του Ζίγκα Λάτσι (17 ετών) για την οποία διαβάσατε αποκλειστικά στο gazzetta.gr...
 
Υγ2: Η φάση της αναμέτρησης που λέει πολλά για τον Πολωνό χαφ είναι αυτή του χαμένου τετ α τετ του Ντέλετιτς στην πάρε βάλε πάσα του Σιμάνσκι. Το διαπίστωσε ο Κίμωνας με τον οποίο πήγαμε παρέα Βόλο και ήταν εκπληκτικά, ένας από τους ωραίους και ξεχωριστούς Ενωσιτες που εχω το προνόμιο να γνωρίζω από μωρό παιδί αφού ήταν συμμαθητής του αδερφού μου του Γιάννη. Όντως δείχνει πολλά για την ποδοσφαιρική του παιδεία, τη νοοτροπία του και τον χαρακτήρα του, το γεγονός ότι επιλέγει να δώσει δίπλα του και να μη τελειώσει ο ίδιος τη φάση.
 
Υγ3: Πολύ καλή εικόνα και ο καλύτερος του ματς ο Αλμπάνης. Μεγάλη χαρά η αλήθεια είναι. Ένα παιδί που πρέπει να κερδίσει το ίδιο το ποδόσφαιρο και η ΑΕΚ ταυτόχρονα. Έκανε εντυπωσιακά πράγματα που αν ήταν ξένος θα είχαμε κάνει ξεχωριστά αφιερώματα σε όσα έκανε και δεν εστιάζω στο γκολ του... Και στην Τρίπολη ξεκίνησε καλά, συνέχισε καλύτερα, μακάρι να συνεχίσει έτσι.
 
Υγ4: Νέο καλό παιχνίδι από τον Λόπες. Είναι πιθανό πλέον να έχει ξεπεράσει και αφήσει εντελώς πίσω του τον τραυματισμό του. Δύο ασίστ και σίγουρα εκ των κορυφαίων της αναμέτρησης. Επίσης ένα ακόμη πολύ καλό μαντάτο...
 
Υγ5: Όσο απαράδεκτη και εκτός κάθε λογικής είναι η ενέργεια του Σεμέντο στην Κρήτη, τόσο σωστή είναι η αντίδρασή του μετά και η δήλωσή του. Μπράβο του για την αποδοχή της τραγικής του συμπεριφοράς χωρίς να ψάχνει δικαιολογίες. Καμία όμως. Με αυτόν τον τρόπο ξεφτίλισε και όλους όσοι πήγαν να δικαιολογήσουν(;;;) το αδικαιολόγητο. 
 
Υγ6: Στην Αγγλία και την Πορτογαλία επιμένουν ότι η Γουλβς θα επανέλθει. Στην Ισπανία έγραψαν ότι ο Αραούχο δεν προπονήθηκε καν, είναι προφανώς με το μυαλό του εδώ, περιμένει το τηλεφώνημα να πετάξει στον αγαπημένο του προορισμό και τη μεγάλη του καψούρα, λογικό... Για να δούμε τις μας επιφυλάσσουν οι επόμενες ώρες (ή έστω μέρες).

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