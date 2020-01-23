Ο Σιμάνσκι και η «όμορφη» Α.Ε.Κ. του Καρέρα!
Ο Γιώργος Τσακίρης υπογραμμίζει την πρόοδο της Ένωσης επί των ημερών του Ιταλού τεχνικού, εστιάζει στο new entry (και όχι μόνο) και γράφει για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ενώ έχει υστερόγραφα...
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΡΗΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 2vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΡΗΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 114vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 107vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 127vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 102vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 92vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 119vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 134vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 129
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 121vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 117vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 87vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 117vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 96vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 129
EBRO -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΜΙΡAΝΤΕΣ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΒΑΓΙΕΚAΝΟ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΜΠAΝΤΑΧΟΘ -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
LIVE
JAUME MUNAR 0vs
ALEXEI POPYRIN 2
LIVE
ARENDS/BERANKIS 1vs
MELZER/ROGER-VASSELIN 1
LIVE
ΜΟΝΦΙΣ ΓΚAΕΛ 1vs
ΚAΡΛΟΒΙΤΣ ΙΒΟ 1
LIVE
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 0vs
ΜΠΕΡΤΕΝΣ ΚΙΚΙ 1
LIVE
ΣΟΥΓΚΙΤΑ ΓΙΟΥΤΣΙ 0vs
ΡΟΥΜΠΛΕΦ ΑΝΤΡΕΙ 2
LIVE
SARA SORRIBES TORMO 0vs
ANETT KONTAVEIT 1
LIVE
ΜΠΑΣΙΛΑΣΒΙΛΙ ΝΙΚΟΛΟΖ 0vs
ΒΕΡΝΤAΣΚΟ ΦΕΡΝΤAΝΤΟ 0
LIVE
SAKKARI/TOMLJANOVIC 0vs
DABROWSKI/OSTAPENKO 0
LIVE
IGA SWIATEK 1vs
CARLA SUAREZ-NAVARRO 0
LIVE
ΠΑΒΛΙΟΥΤΣΕΝΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤAΖΙΑ 0vs
ΤAΟΥΝΣΕΝΤ ΤΕΙΛΟΡ 0
LIVE
ΑΙΣΝΕΡ ΤΖΟΝ 0vs
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ 0
LIVE
KWON/MILLMAN 0vs
S. GONZALEZ/SKUPSKI 0
ΤΕΛΙΚΟ
GARBINE MUGURUZA 2vs
ΤΟΜΛΙAΝΟΒΙΤΣ ΑΙΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΚΙΤΣ ΝΤΟΝΑ 2vs
ALIZE CORNET 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΝΣΙΤΣ ΜΠΕΛΙΝΤΑ 2vs
ΟΣΤΑΠΕΝΚΟ ΓΕΛΕΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ZARINA DIYAS 2vs
ΜΠΛΙΝΚΟΒΑ ΑΝΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MOORE/SHARMA 0vs
BARTY/GOERGES 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΝΤΕΝΕ ΑΛΙAΖ 0vs
ERNESTS GULBIS 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΒ ΝΤΑΝΙΛ 3vs
ΜΑΡΤΙΝΕΖ ΠΟΡΤΕΡΟ ΠΕΝΤΡΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LAURA SIEGEMUND 0vs
ΠΛΙΣΚΟΒΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛΤ ΑΛΕΞ 2vs
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
KRAWCZYK/PEGULA 2vs
BEGU/PLISKOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΛΙΣ, ΚΑΘΕΡΙΝΕ ΚΑΡΤAΝ 2vs
ΜΟΥΤΣΟΒΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PAVIC/SOARES 2vs
BAMBRIDGE/MCLACHLAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
JOHNSON/QUERREY 2vs
HSIEH/LU 1
ΤΕΛΙΚΟ
MINNEN/VAN UYTVANCK 0vs
AOYAMA/SHIBAHARA 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHARDY/LINDSTEDT 1vs
P. CUEVAS/PELLA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΕΡΑΣΙΜΟΦ ΙΓΚΟΡ 0vs
ΖΒΕΡΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΝ ΠΡΙΣΙΛΑ 0vs
ANGELIQUE KERBER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALEXANDROVA/BARA 0vs
CHRISTIAN/GUARACHI 2
ΤΕΛΙΚΟ
HAN/ZHU 1vs
KICHENOK/MIRZA 0
ΤΕΛΙΚΟ
BARRERE/MANNARINO 2vs
HUMBERT/TIAFOE 1
ΤΕΛΙΚΟ
RAM/SALISBURY 2vs
EVANS/SMITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΤΕΝΣ ΕΛΙΖ 2vs
HEATHER WATSON 0
DEMOLINER/MIDDELKOOP -vs
SANDGREN/WITHROW -
KUDERMETOVA/RISKE -vs
PENG/ZHANG -
ΓΚΟΦΕΝ ΝΤΕΙΒΙΝΤ -vs
PIERRE HERBERT -
MUCHOVA/TEICHMANN -vs
GAUFF/MCNALLY -
ΙΜΕΡ ΜΙΚΑΕΛ -vs
ΚΑΤΣAΝΟΦ ΚAΡΕΝ -
KREJCIKOVA/SINIAKOVA -vs
FRIEDSAM/SIEGEMUND -
ΚΥΡΓΙΟΣ ΝΙΚ -vs
ΣΙΜΟΝ ΖΙΛ -
SVETLANA KUZNETSOVA -vs
CAMILA GIORGI -
ΣΕΠΙ ΑΝΤΡΕΑΣ -vs
ΒΑΒΡΙΝΚΑ ΣΤAΝΙΣΛΑΣ -
HARRIET DART -vs
ΧAΛΕΠ ΣΙΜΟΝΑ -
ΦΡΙΤΖ ΤΕΙΛΟΡ -vs
KEVIN ANDERSON -
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ -vs
ΚΑΡΕΝΟ-ΜΠΟΥΣΤΑ ΠAΜΠΛΟ -
LEE/WU -vs
KENIN/MATTEK-SANDS -
DANIELLE R. COLLINS -vs
YULIA PUTINTSEVA -
FLIPKENS/TOWNSEND -vs
MARIA/SEVASTOVA -
ΝΑΔAΛ ΡΑΦΑΕΛ -vs
ΝΤΕΛΜΠΟΝΙΣ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ -
GARCIA/SORRIBES -vs
ADAMCZAK/SREBOTNIK -
BLINKOVA/WANG -vs
KONTAVEIT/MINELLA -
BELLIS/VONDROUSOVA -vs
MERTENS/SABALENKA -
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ -vs
LAUREN DAVIS -
ΛΒΙΒ -vs
ΜΙΝΑΤΖ -
ΝΟΡΣΧΙ ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΜΠΙΛΙΣΙ -vs
ΝΤΟΥΣΕΤΙ ΑΡAΓΚΒΙ -
ST GEORGE SAINTS -vs
TARINGA ROVERS -
KRASNODAR II -vs
ΡΕΑΛ ΜΠΑΛΟΜΠΕΝΤΙΚΑ ΛΙΝΕΝΣΕ -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ -vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ -
SLAVOJ VYSEHRAD -vs
ΖAΡΚΟΒΟ -
BOREC -vs
BREGALNICA STIP -
ΠΟΡΤ -vs
ΝΑΚΧΟΝ ΡΑΤΣAΣΙΝΑ -
ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ -vs
TAGANROG -
RENOVA -vs
LABUNISHTA -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ -vs
ΣΟΚΟΛΟΦ -
ΖΙΧΛAΒΑ -vs
SPORT PODBREZOVA -
BANGKOK GLASS -vs
ΠΡΑΤΣΟΥAΠ -
ΙΣΤΡΑ 1961 -vs
ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ -vs
VARDAR SKOPJE -
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΟΣΙΓΕΚ -
ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ -vs
ΜΕΤΑ/ΛΟΥ -
ΖΙΒAΝΙΣΕ -vs
TRUTNOV -
ΛΟΥΜΠΕΚ -vs
ΑΜΒΟΥΡΓΟ -
SV GUNTAMATIC RIED -vs
ΒAΚΕΡ ΜΠΟΥΡΓΚΧAΟΥΖΕΝ -
Ο Γιώργος Τσακίρης υπογραμμίζει την πρόοδο της Ένωσης επί των ημερών του Ιταλού τεχνικού, εστιάζει στο new entry (και όχι μόνο) και γράφει για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ενώ έχει υστερόγραφα...