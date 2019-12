Σόλσκιερ: «Η βαθμολογία δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή» (vid)

Δύο νίκες στα τελευταία εννέα παιχνίδια πρωταθλήματος και συνεχόμενο ματς που οι οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν κέρδισαν κόντρα στην Άστον Βίλα και, όπως ήταν λογικό ο προπονητής της κλήθηκε να δώσει απαντήσεις για τη βαθμολογική θέση της ομάδας.

Η Γιουνάιτεντ είναι στην ένατη θέση, απέχει 22 βαθμούς από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ ενώ είναι μόλις στο +6 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ δήλωσε: «Σ'αυτή τη φάση η βαθμολογία δεν πρέπει να είναι η μεγαλύτερη ανησυχία μας.

Πρέπει να κοιτάξουμε να πάρουμε τρία με τέσσερα καλά αποτελέσματα στη σειρά. Σε αρκετά παιχνίδια που είχαμε το προβάδισμα, είτε με 1-0 είτε με 2-1, δεν καταφέραμε να κερδίσουμε

και αυτό μας προβληματίζει. Πρέπει να γίνουμε καλοί στο να παίρνουμε τέτοια ματς».

