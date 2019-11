Ολυμπιακός: Κλήθηκε στην Εθνική Μαρόκου ο Ελ Αραμπί (pic)

Μεταξύ των 24ων που κάλεσε στην Εθνική Μαρόκου για τα παιχνίδια με την Μαυριτανία και το Μπουρουντί για τα προκριματικά του Κόπα Άφρικα 2021.

Ο άσος του Ολυμπιακούς, με τις εμφανίσεις του κέρδισε μια θέση στο ρόστερ της Εθνικής του ομάδας, καθώς με τον Ολυμπιακό έχει φέτος 15 συμμετοχές και επτά γκολ.

BREAKING:

Vahid Halilhodzic has called up 24 players for #AFCON2021 qualifiers against Mauritania and Burundi. Sofiane Boufal, Omar El Kaddouri and Youssef El Arabi return, while Selim Amallah and Yahya Jabrane could have their debut. pic.twitter.com/SitXho72Au

— Maghrib Foot (@MaghribFoot) November 7, 2019