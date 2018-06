Φιρμίνο: «Ηλίθιο αυτό που είπε ο Ράμος»

«Ο τερματοφύλακάς τους είπε ότι έπαθε διάσειση μετά από σύγκρουση μαζί μου. Το μόνο που μένει είναι να πει ο Φιρμίνο κρύωσε εξαιτίας του ιδρώτα μου», σχολίασε ο αρχηγός της Ρεάλ. Ο Βραζιλιάνος φορ της Λίβερπουλ δεν το άφησε αναπάντητο, πέρασε στην... επίθεση λέγοντας «Νομίζω ότι ήταν πολύ ηλίθιο εκ μέρους του. Αλλά έτσι είναι. Όλα καλά»

Roberto Firmino on Sergio Ramos' comments on Mohamed Salah and Loris Karius: I prefer not to talk about it...

Also Firmino: Ramos is an idiot pic.twitter.com/JXdZChv5IM

