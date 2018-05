Οι διεθνείς της Γερμανίας κάνουν τα πάντα στις προπονήσεις για να είναι έτοιμοι για το Μουντιάλ. Ο Γιοακίμ Λεβ χρησιμοποιεί... άλλα κόλπα, όπως να τους δένει τα μάτια και να τους αφήνει να παίξουν μπάλα. Οι παίκτες του τα... είδαν όλα και τα ατυχήματα ήταν πολλά, ωστόσο τόνισαν πως αυτή η εμπειρία ήταν μοναδική!

Thomas Muller and the Germany squad got an introduction to blind football at their pre-World Cup training camp pic.twitter.com/nBKqVusWu0

— B/R Football (@brfootball) May 31, 2018