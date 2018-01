Η... Τότον «ανακοίνωσε» Σάντσες! (pic)

Εδώ κολλάει γάντι το «δεν είναι αυτό που νομίζεις»!

Η FC Τότον, ερασιτεχνική ομάδα στην Αγγλία ανακοίνωσε και... καλωσόρισε στο σύλλογό της την Άρσεναλ!

Το photoshop που έχει υποστεί η φωτογραφία είναι τόσο καλό που πιστεύεις ότι ο παίκτης πέρασε από τα γραφεία της ομάδας στο Χάμπσαϊρ.

Φωτιά αναμένεται να πάρει το γήπεδο της ομάδας «Testwood Stadium», από τους 3.000.. τρελούς οπαδούς της ομάδας (μόλις οι 500 είναι καθιστοί).

Αλέξις, καλή επιτυχία στη νέα πρόκληση στην καριέρα σου!

SIGNING:

It's true, we've signed Alexis Sanchez from Arsenal, fending off interest from Manchester United!#GoStags pic.twitter.com/jFcWVmukmC

— AFC Totton (@AFCTotton) January 17, 2018