Ο Σαλάχ έκανε με πέναλτι το 2-1 στο 95’ επί του Κονγκό και ακολούθησαν εκπληκτικές στιγμές. Η Αίγυπτος προκρίθηκε για πρώτη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ μετά το 1990 και φαίνεται ότι όλοι το περίμεναν πώς και πώς!

Mo Salah scores a 94th-minute penalty to send Egypt to the World Cup for the first time since 1990. Goosebumps. pic.twitter.com/fptqCNDhB3

— 360Sources (@360Sources) October 8, 2017