Ούτε... προφητεία να έλεγε ο Άντβοκατ! (vid)

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας, σίγουρα δεν θα μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του βλέποντας το αποτέλεσμα της αναμέτρησης του Σαββάτου για τους Σκανδιναβούς, που σε μεγάλο βαθμό εξασφάλισαν τη δεύτερη θέση του ομίλου τους και άφησαν εκτός Μουντιάλ τους «οράνιε».

«Μη με ρωτάτε ηλίθιες ερωτήσεις... Δεν γίνεται να νικήσουν 8-0...» είχε αναφέρει σε συνέντευξη Τύπου, πριν από περίπου μια εβδομάδα.

Οι Σουηδοί κατάφεραν να φτάσουν ακριβώς σε αυτό το σκορ, σαν να... γελούσε η μοίρα με τον Άντβοκατ και ήθελε να του κάνει ένα μεγάλο χουνέρι...

"They won’t win 8-0, what a stupid question that is. 8-0? Well, no, I don’t believe that." - Dick Advocaat. pic.twitter.com/9JWHWoDQ9M

