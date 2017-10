Σε κακή βραδιά ο Μέσι... (vids)

Ο ηγέτης της Μπαρτσελόνα και της «αλμπισελέστε», έχασε ευκαιρίες για γκολ, είδε τους συμπαίκτες του να χάνουν αυτές που εκείνος με υπερπροσπάθεια δημιουργούσε, ενώ είχε και δοκάρι σε κενή εστία, αλλά κι ένα κάκιστο σουτ το οποίο φυσικά δεν θα μπορούσε να μην κάνει τον γύρο του διαδικτύου...

Δείτε τα βίντεο :

Messi is not blameless. Yes he set up 3 great chances in the 2nd half but he also missed this sitter. No excuses. pic.twitter.com/9hVi8RUsrh — Adam Joseph (@AdamJosephSport) October 6, 2017

Drags the ball from midfield, plays give & go. Retains it back while holding off the opposition & creates a tap in...pic.twitter.com/4iEVCpnAKk — 101 in 60 (@Breathe_Messi) October 6, 2017