Η μετά Νεϊμάρ εποχή έχει ξεκινήσει ιδανικά για την Μπαρτσελόνα και τον Λιονέλ Μέσι.

Εκτός από τις ήττης για το Σούπερ Καπ Ισπανίας, οι Καταλανοί έχουν κάνει 6/6 στο πρωτάθλημα ενώ και στο Champions League έχουν πάρει δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Ο Αργεντινός σε 10 ματς που έχει δώσει η ομάδα του έχει σκοράρει 12 γκολ και έχει μοιράσει 2 ασίστ. Φυσικά, είναι ο πρώτος σκόρερ στο σύνολο του Βαλβέρδε.

Από εκεί και πέρα, ποιος είναι ο 2ος σκόρερ; Όχι δεν είναι ο Σουάρες. Ούτε κάποιος άλλος.

Τα αυτογκόλ παίζουν... μπαλίτσα για τους «μπλαουγκράνα». Το τελευταίο από τον Κόατες έδωσε τη νίκη στο «Αλβαλάδε» επί της Σπόρτινγκ.

Τα άλλα τρία είναι τα εξής:

- Ο Αλίν Τόσκα στο 36' στο ματς με την Μπέτις είχε ανοίξει το σκορ, στη νίκη της Μπάρτσα με 2-0.

- Ο Αντέι της Χιρόνα είχε ανοίξει το σκορ κι ο Ιραϊθόθ είχε κάνει το 2-0 για να διαμορφώσει το τελικό 0-3 της Μπαρτσελόνα ο Σουάρες, ο οποίος έχει σημειώσει μόλις 2 γκολ μέχρι στιγμής.

2 - Barcelona top scorers this season (all comps):

Lionel Messi 12

OWN GOALS 4

Bizarre. pic.twitter.com/jeAixNgspE

