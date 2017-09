Γλύκος: «Ενα βήμα κάθε φορά» (pic)

Κορυφαίες Στοιχηματικές Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις & Καλύτερη Εξυπηρέτηση (21+)!

Ο Παναγιώτης Γλύκος δουλεύει σκληρά και στη φωτογραφία από την προπόνηση της Πέμπης (28/9) φαίνεται να τα πηγαίνει πολύ καλά, ενώ ξεκίνησε και ασκήσεις με την μπάλα, χάρη στη βοήθεια του προπονητή τερματοφυλάκων του ΠΑΟΚ, Γιώργου Σκιαθίτη.

«Ένα βήμα κάθε φορά για τον Γλύκο, καθώς εργάζεται σκληρά για την επιστροφή του», αναφέρει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter.

One step at a time for @glykos71 as he works hard for his comeback #PAOK pic.twitter.com/sfLQjepEaj

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 28 Σεπτεμβρίου 2017