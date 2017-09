Ο Γκρίφιθς προσέβαλε τη Ρέιντζερς (vid)

Η Σέλτικ πέρασε εύκολα από την έδρα της Ρέιντζερς επικρατώντας 2-0 στο "Old Firm". Ωστόσο, τα βλέμματα των Σκωτσέζων είναι στραμμένα στον επιθετικό των «πράσινων», Λι Γκρίφιθς! Οχι για κάποιο τέρμα, αλλά για την ενέργειά του να καθαρίσει τη μύτη του και να σκουπίσει το χέρι του από το σημαιάκι του κόρνερ, το οποίο έφερε το σήμα της Ρέιντζερς.

Sportingbet.gr. To παιχνίδι αποκτά άλλο επίπεδο. Ηρθε το νέο Site (21+)!

Leigh Griffiths picks nose and wipes it on Rangers corner flag! #sevco #celtic pic.twitter.com/Bhhhslw4OM

— Bobby (@bobbysands81) September 23, 2017