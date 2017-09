Oι κορυφαίοι οπαδοί στον κόσμο! (vids)

Σάμροκ Ρόβερς – Φιν Χαρπς με επιστροφή στοιχήματος*, αν καταλογιστεί κόκκινη κάρτα. *Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις (21+).

Ηρθε η ώρα για τους κορυφαίους οπαδούς στον κόσμο! Οχι, δεν παίζει ρόλο μόνο η φωνή, το πάθος, μιας και η FIFA δίνει βάρος και σε άλλα κριτήρια! Τρεις υποψηφιότητες και μπορεί το βραβείο να είναι ένα, αλλά οι οπαδοί της Κοπεγχάγης, της Ντόρτμουντ και της Σέλτικ έχουν ήδη κερδίσει το χειροκρότημα όλων.

Ανεπανάληπτες στιγμές έζησε ένας φίλος της Κοπεγχάγης με κινητικά προβλήματα αλλά και πρόβλημα όρασης. Οι παίκτες της ομάδας νίκησαν τη Μπρόντμπι στον τελικό, έδωσαν το κύπελλο στον κόσμο και οι οργανωμένοι με τη σειρά τους το πήγαν στον συγκεκριμένο φίλαθλο! Ολοι μαζί τον αποθέωσαν με "όλε"!

Οι οπαδοί της Ντόρτμουντ κάνουν απίθανα κορεό, ενώ η ατμόσφαιρα που δημιουργούν είναι σκέτη... κόλαση για τον αντίπαλο. Κι όμως το βραβείο το διεκδικούν για έναν λόγο... εξωαγωνιστικό! Οπαδοί άνοιξαν τα σπίτια τους και φιλοξένησαν αντίστοιχους της Μονακό, προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα των δύο ομάδων. Θυμίζουμε, πως εξαιτίας της έκρηξης κοντά στο πούλμαν των Βεστφαλών το ματς διεξήχθη μια ημέρα αργότερα από την προγραμματισμένη. Λίγο μετά το άσχημο συμβάν, στα social media είχε ξεκινήσει καμπάνια με hastag #bedforawayfans με πρωτοβουλία των οπαδών.

Dear supporters of @AS_Monaco_EN! If you need accommodation in Dortmund, please check #bedforawayfans. #bvbasm

— Borussia Dortmund (@BVB) 11 Απριλίου 2017