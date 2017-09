Αποστολή με 21 παίκτες ο Χάσι και οι σκέψεις για 11άδα (vid)

Η τελευταία προπόνηση των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας. Ο Μπέσνικ Χάσι ολοκλήρωσε τα πλάνα του για τον σπουδαίο, πρώτο αγώνα της φάσης των ομίλων του UCL, με την πορτογαλική Σπόρτινγκ και μετά το τέλος της προπόνησης, έκανε γνωστή την αποστολή, για το εν λόγω ματς. Αναλυτικά τα ονόματα των 21 ποδοσφαιριστών: Ανδρούτσος, Μπεν, Καρσελά, Χουτεσιώτης, Τζούρτζεβιτς, Ελαμπντελαουί, Εμενίκε, Ένγκελς, Φιγκέϊρας, Φορτούνης, Ζιλέ, Καπίνο, Κούτρης, Μάριν, Νικολάου, Οτζίτζα, Πάρντο, Προτό, Ρομαό, Σεμπά και Ζντιέλαρ.

Κορυφαίες Στοιχηματικές Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις & Καλύτερη Εξυπηρέτηση (21+)!

Ως σκέψεις του Χάσι - όπως έχουμε μεταφέρει ξανά - είναι κίπερ ο Καπίνο, δεξί μπακ ο Ομάρ και αριστερά ο Φιγκέϊρας και κέντρο άμυνας με Ένγκελς και Ρομαό. Για το κέντρο Ζιλέ με Ζντιέλαρ ή Ανδρούτσο και πιο μπροστά ο Οτζίτζα για να πάνε στα άκρα οι Μάριν και Καρσελά και φορ ο Τζούρτζεβιτς.

Πλάνο δηλαδή δίχως Φορτούνη, ωστόσο υπάρχει η πιθανότητα και για Μάριν στον πάγκο. Δείτε πιο κάτω και την φωτό με τους παίκτες της αποστολής του Ολυμπιακού για τον αγώνα με Σπόρτινγκ:

Η αποστολή για το ματς κόντρα στην Σπόρτινγκ. / The players selected for the match against @Sporting_CP.#olympiacos #UCL #OLYSCP #OLYSPO pic.twitter.com/XdVTlEb7AK

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) September 11, 2017