Ο Νεϊμάρ έπεισε τον Μπαπέ να υπογράψει στην Παρί και ο Γάλλος φρόντισε να ακούσει τη συμβουλή του. Οι δυο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο ματς με τη Μετς και οι φίλοι των Παριζιάνων απόλαυσαν μαγικές στιγμές! Στο παρακάτω video συγκεντρωμένες οι ενέργειες που κέρδισαν το ζεστό χειροκρότημα.

Neymar Jr. and Kylian Mbappé vs. Metz.

Welcome to the new era. pic.twitter.com/7DIs2HFZJe

— Breaking The Lines (@BTLvid) September 9, 2017