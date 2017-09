Μανθάτης σε Ρέτσο: «Λοιπόν φίλε μου...» (pic)

Λοιπον φιλε μου.. Ενα ονειρο που ειχαμε απο μικρα παιδια εγινε πραγματικοτητα! Να παιξουμε μαζι στην πρωτη ομαδα, ηταν αυτο που παντα ονειρευόμασταν ε να λοιπον που το καταφεραμε!! Δεν ξερω πραγματικα τι να πρωτοθυμηθώ η πρωτη αναμνηση μου ειναι με τον πατερα σου που μας πηγαινε στο τουρνουα του κενταύρου και φευγαμε απο το σπιτι 7 το πρωι και στο ραδιο επαιζε derty fm και παρακαλουσαμε να το αλλαξει. Εχω παρα πολλα να πω, ομως το πιο σημαντικο ειναι ενα! ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για ολα οσα εχεις κανει για εμενα εντος και εκτος γηπεδου, εισαι σπανιος ανθρωπος και αυτο ειναι που σε κανει ξεχωριστο! Σαγαπαω πολυ grace Εις το επανιδείν...

