Ο Σαμπράνο ντύθηκε στα ασπρόμαυρα και άρχισε να εξοικειώνεται με την Τούμπα, την πόλη, αλλά και τις συνήθειες των οπαδών του ΠΑΟΚ.

Ένα από τα αγαπημένα συνθήματα της κερκίδας είναι το «ω, ΠΑΟΚάρα, έχω τρέλα μες το μυαλό», το οποίο και επέλεξε να πει στο πρώτο του μήνυμα προς τους φίλους του «Δικεφάλου».

Our final transfer @5zambranocz has a message to all #PAOKfans #PAOK #transfer pic.twitter.com/tIZBgJCeeH

