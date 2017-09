Επίσημο του Προτό από Ολυμπιακό (pics & vids)

Καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ολυμπιακού! Ποιο είναι το μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στους φιλάθλους της ομάδας;

Είναι τιμή για εμένα το ότι μπορώ να είμαι μέλος αυτού του σπουδαίου ελληνικού συλλόγου. Του πιο μεγάλου συλλόγου στη χώρα! Έχω αγωνιστεί εδώ με την Άντερλεχτ, στο παρελθόν, ως αντίπαλος. Το γήπεδο είναι καταπληκτικό! Οι φίλαθλοι είναι πραγματικά φανατικοί και πάντοτε δίπλα στην ομάδα τους! Μία μεγάλη ομάδα, όπως ο Ολυμπιακός, έχει ανάγκη μεγάλους φιλάθλους, όπως είναι εκείνοι! Πρόκειται πράγματι για μία οικογένεια και είμαι πραγματικά χαρούμενος! Παράλληλα, είμαι εδώ για να βοηθήσω και τον Στέφανο Καπίνο, με την εμπειρία μου. Είμαι 34 ετών, ο ίδιος πρόκειται για ένα σπουδαίο ταλέντο εδώ στην Ελλάδα, έχω παρακολουθήσει ήδη πολλά ματς του και είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας. Θα κάνω τα πάντα, ώστε να γίνει και εκείνος καλύτερος.

Το UEFA Champions League παίζει πάντοτε ρόλο για έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποφασίζει να αγωνιστεί σε μία ομάδα;

Φυσικά! Όταν βλέπεις στο γκρουπ ομάδες όπως η Γιουβέντους, όπου στο τέρμα παίζει το ίνδαλμά μου, ο Τζίτζι Μπουφόν, του οποίου τα ματς παρακολουθώ από μικρό παιδί, ή η Μπαρτσελόνα, όπου παίζουν μερικοί από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου, ή η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αντιλαμβάνεσαι ότι πρόκειται για ένα δύσκολο γκρουπ. Ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει κάτι καλό σε αυτό το γκρουπ, ένα ματς ποδοσφαίρου παίζεται στο γήπεδο, ακόμη και αν υπάρχουν φαβορί. Εμείς οι ποδοσφαιριστές θα δώσουμε το μάξιμουμ στον αγωνιστικό χώρο, για να κάνουμε καλά παιχνίδια!

ΤΟ WHO IS WHO ΤΟΥ ΠΡΟΤΟ ΑΠΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

Ο Σίλβιο Προτό (1,86μ.) γεννήθηκε στις 23 Μαΐου 1983 στο Charleroi του Βελγίου και αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις Ακαδημίες της Olympic Charleroi και το Δεκέμβριο του 1999 «μετακόμισε» στις Ακαδημίες της AA La Louviere. Ύστερα από έξι χρόνια στην AA La Louviere όπου «γέμισε» με πολλές παραστάσεις και εμπειρίες, η RSC Anderlecht τον Ιούλιο του 2005 τον έκανε δικό της. Με τους «μωβ» έκανε «γεμάτες» χρονιές και ξεδίπλωσε γρήγορα το ταλέντο του. Τον Δεκέμβριο του 2008, δόθηκε έναν χρόνο δανεικός στην Beerschot AC. Στο τέλος της σεζόν και συγκεκριμένα στις 30 Ιουνίου του 2009 επέστρεψε στην RSC Anderlecht, όπου υπερασπίστηκε την εστία της επί μία επταετία.

Αγωνίστηκε στο υψηλότερο επίπεδο και συγκεκριμένα στο UEFA Champions League. Αρκετές συμμετοχές έχει επίσης και στο UEFA Europa League. Έχει κατακτήσει έξι πρωταθλήματα Βελγίου και ένα Κύπελλο, όλα με τη φανέλα της RSC Anderlecht. Ύστερα από εφτά χρόνια στην ομάδα των Βρυξελλών, το καλοκαίρι του 2016 πήρε μεταγραφή στην KV Oostende, πραγματοποιώντας 22 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Πλέον, ανήκει στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Μετράει πάνω από 10 συμμετοχές με την ομάδα της Εθνικής Βελγίου, έχοντας κάνει το ντεμπούτο του στις 17 Νοεμβρίου 2004, όντας σε ηλικία 21 ετών.