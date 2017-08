Συμφωνία με Λίβερπουλ για Τσάμπερλεϊν

Τη στιγμή που φαινόταν να υπάρχει deal με την Τσέλσι, ο ίδιος επέμενε για Λίβερπουλ. Και τελικά όλα δείχνουν ότι ο Αλεξ Οξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν θα παίξει εκεί που ήθελε εξ αρχής. Οι Κόκκινοι θα πληρώσουν -όπως γράφουν στην Αγγλία- 35 εκατ. λίρες + 5 ακόμα σε μορφή μπόνους και ο 24χρονος Αγγλος διεθνής θα μετακομίσει από την Αρσεναλ προς το Λιμάνι. Ο Τσάμπερλεϊν θα υπογράψει για έξι χρόνια.

Liverpool have agreed a deal with Arsenal to sign Alex Oxlade-Chamberlain for £40m #AFC #LFC

— David Ornstein (@bbcsport_david) August 30, 2017