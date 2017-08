«Είσαι ο πραγματικός Γκάρεθ Μπέιλ;»! (vid)

Ο νεαρός βρέθηκε σε προπόνηση της εθνικής ομάδας της Ουαλίας και ξετρελάθηκε όταν αντίκρισε σε απόσταση αναπνοής τον αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Τόσο, που τον ρωτούσε: «Είσαι ο πραγματικός Γκάρεθ Μπέιλ;», με τον ποδοσφαιριστή να απαντάει χιουμοριστικά: «Όχι, είμαι ψεύτικος»!

Έβγαλαν μαζί φωτογραφία, ενώ ο διεθνής άσος του έδωσε και τη φανέλα του σε μια κίνηση που έκανε τον μικρό πανευτυχή.

Δείτε το βίντεο :

"Are you actually @GarethBale11?"

That moment when you can't believe your own eyes! #TogetherStronger #WALAUT pic.twitter.com/WJVaaZNoKp

— Wales (@FAWales) August 29, 2017