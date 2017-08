«Μάχη» για Νίνκοβιτς ο Παναθηναϊκός! (vids)

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε το πρωί της Τρίτης το κενό του Κάρλος Ζέκα με τον Γιακούμπα Σιλά, ο οποίος έρχεται τις επόμενες ώρες στην Αθήνα για τα ιατρικά και τις υπογραφές και μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου το «τριφύλλι» αναμένεται να ενισχυθεί με ένα εξτρέμ! Μία από τις περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει στο «πράσινο στρατόπεδο» σύμφωνα με πληροφορίες του gazzetta,gr από την Ιταλία και βρίσκονται σε επαφή για τον δανεισμό του, αφορά τον Νίκολα Νίνκοβιτς! Τον 23χρονο διεθνή εξτρέμ που ανήκει στην Τζένοα και «έφτιαξε» το όνομά του με την φανέλα της Παρτιζάν. Ο Νίνκοβιτς αρέσει πολύ στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού που κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους για να ολοκληρώσουν μία πολύ δύσκολη περίπτωση, καθώς το διαθέσιμο μπάτζετ δεν αφήνει περιθώρια για πολλά-πολλά!

Ο χρόνος πιέζει τον Παναθηναϊκό που συγχρόνως έχει και άλλες περιπτώσεις standby αλλά αυτή την στιγμή ο Νίνκοβιτς φαίνεται πως αποτελεί τον πρώτο στόχο και αύριο αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεσή του!

Το Who is Who του Νίνκοβιτς

Ο Σέρβος επιθετικός μέσος είναι 23 χρονών και ανήκει στη Τζένοα. Ξεκίνησε την καριέρα του από την Παρτιζάν το 2011 και εκείνο το καλοκαίρι έπαιξε στον 2ο γύρο προκριματικών του Τσάμπιονς Λιγκ, απέναντι στη Σκεντίγια. Ντεμπούτο στο σερβικό πρωτάθλημα πραγματοποίησε στις 31/3/12, ενώ το πρώτο του γκολ με τα «ασπρόμαυρα» το πέτυχε στις 11/8/12 απέναντι στη Μπόρτσα. «Παράσημο» για τον Σέρβο αποτελεί επίσης το γεγονός ότι έγινε ο νεότερος αρχηγός στην ιστορία της Παρτιζάν στις 31/10/12 σε ηλικία 17 ετών, 10 μηνών και 12 ημερών, μέχρι να του σπάσει το ρεκόρ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Μετά από 17 γκολ σε 121 συμμετοχές και τρία πρωταθλήματα Σερβίας με την Παρτιζάν (2011-12, 2012-13, 2014-15), τον Φεβρουάριο του 2016 πουλήθηκε στη Τζένοα, που τον δάνεισε αμέσως στην Κιέβο, όπου και έκλεισε τη σεζόν (1 συμμετοχή, 0 γκολ). Πέρυσι (2016-17) στη Τζένοα έβαλε 3 γκολ σε 19 παιχνίδια.