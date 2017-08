Πανευτυχής ο Οριόλ με τον Ατρόμητο! (pic)

Empieza una nueva etapa en un club histórico y grande de Grecia @atromitosathinonfc. Contento por haberme brindado la posibilidad de jugar en la primera de Grecia y apostar por mi. Feliz de estar aquí y poder vestir esta camiseta. #keepgoing #ilusion #fe #sacrificio #hardwork #profesional #futbol #newseason #greece #superliguegrecia #pasion

A post shared by Joan Oriol (@joanoriol3) on Aug 28, 2017 at 11:19am PDT