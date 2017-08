Τέσσερα παιχνίδια έδωσε περιθώριο στον Μπίλιτς η Γουέστ Χαμ

Η βαριά ήττα 3-0 από τη Νιούκαστλ επιβάρυνε τρομερά την ήδη άσχημη εικόνα του Σλάβεν Μπίλιτς και η διοίκηση της Γουέστ Χαμ συνεδρίασε με το σκεπτικό να τον απολύσει. Τελικά στον Κροάτη τεχνικό δόθηκε συγκεκριμένη διορία για να μπορέσει να σώσει τη δουλειά του και να πάει καλά η ομάδα. Του ανακοίνωσαν λοιπόν ότι θα μείνει στη θέση του για τέσσερις αγώνες. Οι αναμετρήσεις με τις Χάντερσφιλντ, Τότεναμ Σουόνσι και Γουέστ Μπρομ θα κρίνουν το εάν θα συνεχίσει ή εάν θα απομακρυνθεί από τη θέση του.

Slaven Bilic has four games to save his West Ham job after dismal start to the season | @JBurtTelegraphhttps://t.co/hA8kAcwvkO

— Telegraph Football (@TeleFootball) August 28, 2017