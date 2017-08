Τα ρεκόρ του Μέσι δεν σταματούν! (vid)

Τι κι αν έχασε πέναλτι; Ο Μέσι το... πήρε πάνω του απέναντι στην Αλαβές και με τα δύο γκολ που σημείωσε έφτασε τα 351 στο Πρωτάθλημα. Έγινε έτσι ο μόλις δεύτερος παίκτης στην ιστορία των πέντε μεγάλων πρωταθλημάτων που σπάει το «φράγμα» αυτό με τη φανέλα μίας ομάδας και θέλει ακόμα 14 για να πιάσει τον Γκερντ Μίλερ! Συνολικά, χωρίς δηλαδή να υπολογίζεται η παράμετρος της μίας ομάδας, ο Μέσι είναι ο τρίτος, αφού ο Τζίμι Γκριβς έφτασε τον απολογισμό του συνολικά στα 357.

Το πρώτο τέρμα του Αργεντινού σημειώθηκε την Πρωτομαγιά του 2005 και πλέον μετρά 351 σε 384 αναμετρήσεις. Φυσικά, είναι ο πρώτος παίκτης στο ισπανικό Πρωτάθλημα που φτάνει τον αριθμό αυτόν.

Παράλληλα, ο Μέσι είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει πετύχει τουλάχιστον ένα γκολ στην Λα Λίγκα τις τελευταίες 14 σεζόν!

