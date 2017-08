Ο… ανυπόμονος Ελ Καντουρί (pics)

Αρχικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε στο 60ο λεπτό του αγώνα την υπογραφή του 4ετους διάρκειας συμβολαίου με τον Ομάρ Ελ Καντουρί. Και ακολούθησε το «ευχαριστώ» του 27χρονου ποδοσφαιριστή, μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο twitter και σε τρεις διαφορετικές (ιταλικά, γαλλικά, αγγλικά) γλώσσες, για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

«Απλά δεν μπορώ να περιμένω να κάνω το ντεμπούτο μου με αυτή την ομάδα και να αρχίσω μια νέα συναρπαστική περιπέτεια. Ευχαριστώ στον ΠΑΟΚ για αυτή την ευκαιρία!», έγραψε.

I just can't wait to make my debut with this team, and to begin an new and exciting adventure. Thanks #Paok for giving me this opportunity! pic.twitter.com/dY8zshrYSO

— Omar El Kaddouri (@OEKaddouri) 24 Αυγούστου 2017