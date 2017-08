Καθημερινά ειδικά στοιχήματα (21+).

Με το χέρι στο σημείο της καρδιάς και στο σηματάκι ο Κλαούντιο Μαρκίζιο έγραψε στο Twitter «Μερικές φορές οι λέξεις είναι περιττές», δείχνοντας την αγάπη του για τη Γιουβέντους και το ότι δεν υπάρχει θέμα με τη Μίλαν.

A volte le parole non servono.

Sometimes, no words needed.#MC8 #FinoAllaFine #ForzaJuve#nodoubt #thankyou pic.twitter.com/8R5tEEuOOv

— Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) August 23, 2017