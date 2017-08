Στην Ινδία κι επίσημα ο Μπερμπάτοφ (vid)

Καθημερινά ειδικά στοιχήματα (21+).

Μετά από ένα χρόνο χωρίς ομάδα ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ επιστρέφει στα γήπεδα. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Ινδίας και συγκεκριμένα στην Κεράλα Μπλάστερς η οποία ανακοίνωσε την Τετάρτη την απόκτησή του.

Golden touch,turns like a dream & a deadly finish.The Bulgarian Hitman is set to take ISL by storm. #DimitarIsYellow #KBFC #NammudeSwantham pic.twitter.com/wDfEESecR7

— Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) 23 August 2017