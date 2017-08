Οι έξι που θέλει η Τσέλσι

Απομένουν 10 μέρες για να κλείσει η μεταγραφική και η Τσέλσι θα φορτσάρει για να καλύψει τα κενά της, καθώς ο Αντόνιο Κόντε γκρινιάζει για τους παίκτες που δεν του πήραν. Σύμφωνα με την «Telegraph» όμως οι Μπλε δεν πρόκειται να βιαστούν, επειδή δεν έχουν μεγάλα περιθώρια. Είναι αποφασισμένοι να παίξουν και το παιχνίδι της αναμονής, σε συνδυασμό με το ότι οι στόχοι τους πιέζουν επίσης για να φύγουν.

Συγκεκριμένα οι παίκτες που έχουν κλειδώσει στο ραντάρ των Λονδρέζων είναι έξι και σκοπός είναι ν' αποκτηθούν τρεις. Πιο σημαντικός όλων ο σέντερ μπακ της Σαουθάμπτον, Βίρχιλ Φαν Ντάικ, ενώ θέλουν τους μέσους Ρος Μπάρκλεϊ (Εβερτον), Ντάνι Ντρίνκγουοτερ (Λέστερ), Αντόνιο Καντρέβα (Ιντερ) και τους δεξιούς μπακ, Σεντρίκ Σοάρες (Σαουθάμπτον), Σερζ Οριέ (Παρί).

