Ωραίος και Ευρωπαίος

Ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της περσινής σεζόν. Με την πορεία του γνώρισε την αποθέωση από όλη την ποδοσφαιρική Ελλάδα, αφού έφτασε κάποια στιγμή να έχει ελπίδες ακόμα και για τον τίτλο. Ο Πανιώνιος για άλλη μια φορά έδειξε ότι δεν χρειάζονται τρελά λεφτά για να φτιάξεις ομάδα, αλλά αρκεί να έχεις ένα στοχευμένο ποδοσφαιρικο πλάνο βάζοντας τα γυαλιά σε όλους. Και το πλάνο αυτό επανέφερε την ομάδα στην Ευρώπη συνεχίζοντας παράλληλα το σχέδιο με την οικονομική εξυγίανση.

LIKE ΣΤΗ ΣΕΖΟΝ: Ήδη ο πρώτος μεγάλος στόχος της σεζόν επετεύχθη. Η επιστροφή στην Ευρώπη μετά από εννιά χρόνια συνδυάστηκε με πρόκριση στον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League με δύο νίκες μάλιστα κόντρα στην σλοβενική Γκόριτσα, ενώ και στον δεύτερο προκριματικό γύρο το πάλεψε μέχρι τέλος κόντρα στην Μακάμπι. Καταλαβαίνει κανείς ότι οι «κυανέρυθροι» θέλουν και του χρόνου να συνεχίσουν τα ευρωπαϊκά ταξίδια και αυτός θα είναι ο βασικός στόχος, όπως και μια καλή πορεία στο Κύπελλο, ειδικά μετά το περσινό στραπάτσο με τον Κισσαμικό.



SAD ΣΤΗ ΣΕΖΟΝ: Τις δύο προηγούμενες σεζόν κανείς δεν περίμενε από τον Πανιώνιο να πραγματοποιήσει τέτοιες πορείες δείχνοντας από τι μέταλλο είναι η φανέλα του. Πλέον όλοι, ακόμα και οι ίδιοι οι άνθρωποι της ομάδας ξέρουν καλά ότι φέτος τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα μετά την φυγή βασικών μονάδων, αλλά κυρίως επειδή όλες οι ομάδες ειδικά στη Νέα Σμύρνη θα παίζουν κλειστά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο στόχος του Πανιωνίου αλλάζει, αφού η ευρωπαϊκή έξοδος είναι ο στόχος της ομάδας και το να μην φανεί ανταγωνιστικός και να τερματίσει χαμηλά στην βαθμολογία σίγουρα δεν θα είναι ότι καλύτερο.



IN: Κότνικ (Τσέλιε), Σαραμαντάς (Ηρακλής), Παπαγεωργίου (Ξάνθη), Ντουρμισάι (επέστρεψε απο δανεισμό στην Λαμία), Μπανανά (Πλατανιάς), Χατζισαφί (Σεπαχάνγκ), Κάργας (Πλατανιάς).



OUT: Αντωνιάδης (ΑΕΚ Λάρνακας), Ρισβάνης (Ολυμπιακός), Μπεν (Ολυμπιακός), Γιαννιώτης (Ολυμπιακός), Σιώπης (Ολυμπιακός), Πλιάτσικας (Πλατανιάς), Ν' Γκογκ (ελεύθερος), Βοσνιάδης (ελεύθερος), Μπάλλας (ελεύθερος), Φούντας (ελεύθερος), Τασουλής (Λανς), Μούχταρης (Δόξα Κατοκοπιάς).



STAR: Μασούντ Σοτζαέι. Ο Ιρανός επιτελικός μέσος είναι με διαφορά ότι καλύτερο έχει να παρουσιάσει ο Πανιώνιος την φετινή σεζόν. Ο 33χρονος άσος είναι μια κλάση μόνος του ένας παίκτης που με μια ενέργεια, με μια πάσα, μπορεί να εκθέσει την αντίπαλη άμυνα αλλάζοντας την ροή του αγώνα. Είναι με διαφορά ο ποιοτικότερος παίκτης του πρωταθλήματος και μια τεράστια προσωπικότητα που δεν διστάζει να βάζει σε κίνδυνο ακόμα και την παρουσία του στο Μουντιάλ με τις αποφάσεις του κατά της θεοκρατικής του χώρας. Αυτή είναι η δεύτερη σεζόν στην Πλατεία και αποτελεί τον αγαπημένο παίκτη όλων των οπαδών του «Ιστορικού».



ADMIN: Μιχάλης Γρηγορίου. Ο 43χρονος τεχνικός ανέλαβε το καλοκαίρι τον Πανιώνιο αντικαθιστώντας τον Βλάνταν Μιλόγεβιτς με στόχο να τον διατηρήσει στις υψηλές θέσεις. Ένας άνθρωπος που μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στον Εθνικό Πειραιά όπου και αγωνίστηκε για αρκετά χρόνια και έγινε ευρύτερα γνωστός, χωρίς όμως να κάνει μεγάλη καριέρα σαν ποδοσφαιριστής, και τώρα μοιάζει έτοιμος για μια μεγάλη καριέρα στην προπονητική. Τα πρώτα δείγματα γραφής φάνηκαν στην Κέρκυρα, για να ακολουθήσει ο Ατρόμητος και η πρώτη ευρωπαϊκή πρόκριση των Περιστεριωτών. Η επιστροφή στην Κέρκυρα συνδυάστηκες με μια άνετη παραμονή και τώρα στη Νέα Σμύρνη, στην μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του καλείται να αποδείξει ότι δικαίως γράφονται τόσα καλά λόγια την αξία του.



CHECK IN: To Στάδιο Νέας Σμύρνης γνωστό και ως Γήπεδο Πανιωνίου, κτίστηκε το 1939, επεκτάθηκε σε διάφορες περιόδους και ανακαινίστηκε το 2003. Μπορεί να χωράει 11.115 αλλά για λόγους ασφαλείας (χρειάζονται έργα βελτίωσης) κάποιες θύρες δεν ανοίγουν ποτέ. Παρόλα αυτά από την περσινή σεζόν ο κόσμος επέστρεψε στο πλευρό των «κυανέρυθρων» και δεν ήταν λίγες οι φορές που το γήπεδο ήταν γεμάτο. Έτσι, φέτος αναμένεται ο κόσμος να αποτελέσει τον 12ο παίκτη της ομάδας.

ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΙ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΘΟΔΩΡΗ: Μετά από δύο σερί χρονιές στην πρώτη πεντάδα, ο Πανιώνιος δείχνει ότι είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να μπει σφήνα στους τέσσερις μεγάλους. Με το υλικό που έχει και τους παίκτες που θα αποκτηθούν είναι ξανά το ξεκάθαρο φαβορί για να βγει ξανά στην Ευρώπη.