Πρόβλημα στο γόνατο για τον Σουάρες! (pic)

Γρήγορα θέλει να ξεχάσει το classico η Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί όχι μόνο έχασαν στον δεύτερο τελικό από τη Ρεάλ με 2-0, αλλά είδαν και τον Λουίς Σουάρες να τραυματίζεται.

Ο Ουρουγουανός σταρ έδειξε να πονάει στο γόνατο του δεξιού του ποδιού μετά από μια σύγκρουση που είχε με τον Κέιλορ Νάβας. Οι μπλαουγκράνα ενημέρωσαν τους φίλους τους μέσω twitter, τονίζοντας πως την Πέμπτη θα γίνει γνωστό το μέγεθος του τραυματισμού.

Luis Suárez has a problem with his right knee. More tests on Thursday #FCBlive pic.twitter.com/YDTpK7Xsi4

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 16 Αυγούστου 2017