Δεν έμεινε στο ένα γκολ ο Ανδρέας Μπουχαλάκης στην πρεμιέρα του με την Φόρεστ στην Championship.

Στο 47' ο "Μπούχα" έκανε το 1-3 στο Μπρέντφορντ - Φόρεστ με ακόμα πιο ωραίο τέρμα! Δείτε το πιο κάτω...

Well that one is even better from Bouchalakis!! #NFFC pic.twitter.com/CKCWB1QnO2

