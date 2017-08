Ζιλέ: «Σας εύχομαι τα καλύτερα» (pic)

Cher FC Nantes, chers supporters, et bien sur chers joueurs et staff, je tenais à vous remercier pour tous les merveilleux moments que j'ai passés en votre compagnie. J'ai été fier de porter vos couleurs, n'en doutez jamais. Je n'ai pas quitté Nantes pour des raisons négatives, loin de là. Depuis mon premier match contre st Etienne, j'ai adoré jouer à la Beaujoire, je ne me suis pas trompé quand juste apres ma signature pour le FCN j'avais dit que l ambiance et les supporters avaient pesé dans ma décision de vous rejoindre . Je retiendrai évidemment les 6 derniers mois qui ont été pour moi et le groupe une expérience humaine et sportive indescriptible et je suis heureux d'avoir quitté le club sur cette 7 eme place que nous sommes allés chercher tous ensemble dans la douleur et la joie. Je vous souhaite à tous le meilleur, ce club est une institution et il est destiné à retrouver les sommets .

