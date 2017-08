Στήριξε Μασούντ και Χατζισαφί ο Μαχνταβίκια

لحظاتى كه باعث خوشحالى مردم ايران شديد هيچوقت از ياد نخواهد رفت.به اميد روزى كه سياست دست از سر ورزش بردارد و عمل جاى شعار را بگيرد ايكاش به فكر زيرساختهاى ورزش، ساختن چند ورزشگاه آبرومند وتوجه به ورزشهاى پايه اين مملكت، از بين بردن فقر، اعتياد، بيكارى و ........ بوديم نه اتفاقات لبنان و سوريه و عراق و.......... پاينده باد ايران و ايرانى

A post shared by Mehdi Mahdavikia (@mahdavikia_mehdi) on Aug 10, 2017 at 2:33pm PDT