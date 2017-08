Το τρολάρισμα της ημέρας από τον Χούμελς (pic)

Ο Γερμανός αμυντικός της Μπάγερν Μονάχου, δεν άντεξε να βλέπει συνεχώς τον Βέλγο χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να «παίζει» παντού έπειτα από τη γκριμάτσα του στο χτύπημα της μπάλας, στον πρόσφατο τελικό του UEFA Super Cup.

Θυμόταν καλά ότι υπήρχε ανάλογο στιγμιότυπο με εκείνον από τη θητεία του στη Μπορούσια Ντόρτμουντ, το βρήκε, το δημοσιοποίησε και έγραψε χαρακτηριστικά:

«Έκανα το Fellachallenge προτού θεωρηθεί κουλ...».

Doing the #fellachallenge before it was cool pic.twitter.com/rnuvjlLLe6

— Mats Hummels (@matshummels) August 10, 2017