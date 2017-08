«Ο Ράμανταν είναι ένας εξαιρετικός νεαρός. Ο Ράμανταν προσαρμόστηκε στο πρωτάθλημα και την χώρα πάρα πολύ γρήγορα και έδειξε ότι έχει τεράστιες δυνατότητες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που το συμβόλαιό του θα διαρκεί έως το 2022» τόνισε ο εκτελεστικός διευθυντής της Στόουκ, Τόνι Σκόουλς

