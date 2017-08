Ροναλντίνιο: «Επιστρέφω, αρκεί να μην προπονούμαι!» (pic)

Θερμή παράκληση σε όποιον υπεύθυνο ομάδας διαβάσει τη δήλωση του Ροναλντίνιο: Πάρτε τον και ας μην φορέσει καν φόρμα προπόνησης. Πόσω μάλλον να την ιδρώσει κιόλας.

Ο Βραζιλιάνος, σύμφωνα με την Εντ Μέιλον δημοσιογράφο του «Independent», δήλωσε έτοιμος να επιστρέψει στη δράση αρκεί να είναι... ξεκούραστος πριν τα ματς.

«Αν υπάρχει κάποια ομάδα που θα με ήθελε χωρίς να κάνω προπόνηση, είναι ακόμα πιθανό να παίξω», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά ο «Ρόνι».

Ronaldinho, when asked if he is retired - "if there's a team that would want me without the training, it's still possible to play."

— Ed Malyon (@eaamalyon) August 8, 2017