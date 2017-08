Στην Premier League και τη Σαουθάμπτον θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μάριο Λεμινά, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο πέντε ετών και θα συναντήσει τον Ιταλό διεθνή Μανόλο Γκαμπιαντίνι. Η Γιουβέντους θα βάλει στα ταμεία της 17 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχει προοπτική γι ακόμα 3 εκατ. λόγω των μπόνους.

#SaintMario! #SaintsFC is delighted to announce the signing of @LeminaM_13 on a five-year contract from @juventusfc! pic.twitter.com/zlrO70kIo7

— Southampton FC (@SouthamptonFC) August 8, 2017