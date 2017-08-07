Το πρόγραμμα των δύο πρώτων αγωνιστικών

Πρόγραμμα 1ης Αγωνιστικής
Σαββατο 19/08
19:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"
19:15 Α.Ο ΞΑΝΘΗ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 ΞΑΝΘΗ ARENA
21:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Α.Ε.Λ. ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ"
Α Σουηδίας, Τζουργκάρντεν - Μάλμε , ώρα 20:00. Παίξε νόμιμα και με ασφάλεια στις συναλλαγές (21+)!
Κυριακη 20/08
19:15 Α.Ε.Κ. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Ο.Α.Κ.Α.
19:15 Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
19:15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
21:30 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
Δευτερα 21/08
21:30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Πρόγραμμα 2ης Αγωνιστικής
Σαββατο 26/08
19:15 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
19:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
21:30 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Κυριακη 27/08
19:15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"
19:15 Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ο.Κ. ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ
19:15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.
21:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Α.Ε.Κ. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"
Δευτερα 28/08
21:30 Α.Ε.Λ. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ AEL FC ARENA