Ρεκόρ προσέλευσης στο «Σαν Σίρο» (vid)

Έπειτα από το εκτός έδρας 1-0 του πρώτου αγώνα, οι «ροσονέρι» υποδέχθηκαν την Κραϊόβα, επιβλήθηκαν με σκορ 2-0 και πέρασαν στα play-offs, σε μια γιορτινή βραδιά στο Μιλάνο.

Οι 65.763 οπαδοί που βρέθηκαν στις εξέδρες του «Σαν Σίρο», σημείωσαν ρεκόρ προσέλευσης στα χρονικά των προκριματικών γύρων της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Milan beat Craiova 2-0 in the second leg of the third qualifying round for the Europa League in front of 65,763 at San Siro. pic.twitter.com/6iy2ARn1f4

— Serie A News (@TransfersCalcio) August 4, 2017