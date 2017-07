Είχαν και... προηγούμενα, αλλά τα ξαναβρήκαν οι Νεϊμάρ και Σεμέδο (vids)

Ο Πορτογάλος αμυντικός σχεδόν πιάστηκε στα χέρια με τον Βραζιλιάνο επιθετικό σε προπόνηση των «μπλαουγκράνα» πριν από λίγες μέρες, ωστόσο, μετά τη λήξη του φιλικού clasico στο Μαϊάμι, αγκαλιάστηκαν...

Βέβαια, είχε αμηχανία η στιγμή τους, όμως είναι ένα βήμα συμφιλίωσης και αμοιβαίας απολογίας.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, πως σε νέο βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα από προπόνηση πριν σημειωθεί ο καυγάς τους, ο Νεϊμάρ φαίνεται να πηγαίνει πολύ άγαρμπα πάνω στον Σεμέδο και ίσως ό,τι επακολούθησε να είχε ακόμα μια αιτία...

This is from a training match a few days ago. Normal or is it too aggressive by Neymar? pic.twitter.com/iY246XaCYv

