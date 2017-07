Η πρώτη ευρωπαϊκή 11άδα της Μίλαν ύστερα από 3 χρόνια

Το 2014, όταν είχε φτάσει στα νοκ-άουτ του Champions League ήταν η τελευταία παρουσία των Rossoneri εκτός συνόρων και τρία χρόνια αργότερα επιστρέφει, αυτή τη φορά για προκριματικά της δεύτερης διοργάνωσης της UEFA. Ο Βιντσέντζο Μοντέλα επέλεξε 4-3-3 με τους Ματέο Μουσάκιο, Ρικάρντο Ροδρίγες, Φρανκ Κεσί και Φάμπιο Μπορίνι να ξεεκινούν από τις καλοκαιρινές μεταγραφές, ενώ βασικός είναι ο 19χρονος Ιταλός φορ, Πάτρικ Κουτρόνε. Στον πάγκο Αντρέα Κόντι και Αντρέ Σίλβα.

1234 - 1234 days have passed since AC Milan's last European game (11 March 2014, vs Atletico Madrid). Back. pic.twitter.com/LzHhX3o7l6

— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 27, 2017