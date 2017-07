Η προθέρμανση με τον Μέσι, είναι... άδικος κόπος (vid)

Από τη μια, ο Αργεντινός προσπαθεί και με το δίκιο του να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία στο «φαρμακερό» αριστερό του πόδι.

Από την άλλη, οι «εκτελέσεις» του έχουν τέτοια ακρίβεια που δεν έχει καμία τύχη ο τερματοφύλακας που βρίσκεται απέναντί του.

Και να θέλει ο πορτιέρο να κάνει ζέσταμα στις αποκρούσεις, τις... εκτινάξεις και τις πτώσεις στο έδαφος, δεν μπορεί...

Δείτε τα βίντεο:

Messi in warm ups right now. pic.twitter.com/ipId911fkM

This is how Messi warms up.. pic.twitter.com/tPfJ2eZHnG

— Leo Messi (@messi10stats) July 26, 2017